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Микель Артета назвал цель «Арсенала» на следующий сезон

Микель Артета назвал цель «Арсенала» на следующий сезон
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета завил, что ставит перед собой и командой цель завоевать чемпионский титул в следующем сезоне АПЛ.

«Возможно ли выиграть АПЛ в сезоне-2023/2024? Это наша цель. Мы знаем, насколько это сложно. Это лучшая лига в мире, и следующий сезон будет самым сложным в истории АПЛ. Почему? Я здесь 22 года и никогда не видел такого уровня конкуренции, как сейчас: столько качества, организации, ресурсов, хорошие тренеров. А теперь сюда прибыли ещё и Почеттино с Ираолой. Уровень лиги настолько высок, что для победы в ней ты должен быть лучшим. Именно поэтому нам необходимо укрепление», — приводит слова Артеты Marca.

«Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.

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