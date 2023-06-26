Сергей Семак поделился мнением о судействе в российском футболе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в российском футболе.

«Конечно, судейская тема заслуживает того внимания, которое ей уделяется! Как и другие аспекты, касающиеся футбола: работа тренеров, футболистов, журналистов. Всем нужно двигаться в сторону улучшения. Судьям – в том числе. Важно, чтобы трактовки стали более однозначными, а то многие спорные ситуации остаются на решение арбитра, и их очень много: степень контакта, игра рукой и так далее. Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

По итогам прошлого сезона «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России, выиграв этот трофей в пятый раз подряд.