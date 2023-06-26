Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак поделился мнением о судействе в российском футболе

Сергей Семак поделился мнением о судействе в российском футболе
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о судействе в российском футболе.

«Конечно, судейская тема заслуживает того внимания, которое ей уделяется! Как и другие аспекты, касающиеся футбола: работа тренеров, футболистов, журналистов. Всем нужно двигаться в сторону улучшения. Судьям – в том числе. Важно, чтобы трактовки стали более однозначными, а то многие спорные ситуации остаются на решение арбитра, и их очень много: степень контакта, игра рукой и так далее. Порой сложно понять, по какому принципу выносятся те или иные вердикты», — приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.

По итогам прошлого сезона «Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России, выиграв этот трофей в пятый раз подряд.

Материалы по теме
Малком сохранит верность «Зениту»! «Ювентус» и «ПСЖ» оставят попытки
Малком сохранит верность «Зениту»! «Ювентус» и «ПСЖ» оставят попытки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023