Садио Мане рассказал, чему его научил Роберто Фирмино в «Ливерпуле»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, чему он научился у бразильского форварда Роберто Фирмино за время их совместной игры в «Ливерпуле».
«Вместе мы делали невероятные вещи. Я очень благодарен ему. Я думаю, что Бобби – особенный игрок. Для меня это вау-игрок.
Как человек, я думаю, он самый позитивный парень. Я сам многому у него научился, потому что иногда, когда я не играю, он мне помогает. Он говорил мне оставаться спокойным. Такого человека нелегко найти… на поле и вне поля, я многому научился у него.
У него есть способность легко разворачиваться с мячом, он не всегда играет в обводку, всегда пытается найти решения. Он изменил всё в нашей игре», — приводит слова Мане 90min.
Напомним, Роберто Фирмино играл за «Ливерпуль» с 2015-го по 2023 год, а Садио Мане — с 2016-го по 2022-й.
Фирмино приготовил прощальные подарки партнёрам по «Ливерпулю»:
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