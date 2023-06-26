Аррисабалага планирует остаться в «Челси» и бороться за место в основном составе
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Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага не планирует покидать команду, сообщает Daily Mail.
По данным источника, голкипер хочет остаться в клубе и бороться за место в воротах. Отмечается, что приход главного тренера Маурисио Почеттино убедил испанца бороться за место в основном составе лондонского клуба.
В сезоне-2022/2023 на счету Кепы 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Контракт голкипера с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
По итогам прошлого сезона «Челси» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 44 очка. Впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
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