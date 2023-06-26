Семак объяснил, почему не у всех иностранных тренеров получается давать результат в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах иностранных тренеров в Российской Премьер-лиге.

«У каждого своё мнение, свой взгляд. Например, тренеру по тем или иным характеристикам может не нравиться тот или иной игрок, он ему не подходит. Проведите опрос: кто лучший игрок мира? Кто-то назовёт Месси, кто-то – Роналду, Мбаппе и так далее. Так же и с тренерами: какие-то качества одним нравятся, другим – нет. И наоборот. Люди высказывают мнения, исходя из своего видения футбола.

В том, что в России достаточно отличных тренеров, нет никаких сомнений. Иностранцы хорошего уровня тоже приезжают, но им, чтобы дать результат, надо понять специфику, «почувствовать» игроков. Получается не у всех, потому что у нас достаточно непростой чемпионат. С другой стороны, анализируя соперников, вижу, насколько сильны иностранные тренеры, работающие в России, — в понимании игры, в построении, в подготовке», – приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.