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Гончаренко: «Уралу» очень бы хотелось оставить у себя Помазуна

Гончаренко: «Уралу» очень бы хотелось оставить у себя Помазуна
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Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о возможном сохранении в команде голкипера Ильи Помазуна.

«Нам бы этого очень хотелось. И думаю уже завтра-послезавтра ситуация по Помазуну прояснится. И мы будем уже точно знать это», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ»

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые запросили у ЦСКА трансферный ценник Помазуна — армейцы потребовали за вратаря € 6 млн. ЦСКА взял паузу для размышлений по поводу возможной продажи Помазуна в «Зенит» за € 2 млн. Пока армейский клуб думал, «Зенит» потерял интерес к вратарю ЦСКА и решил вернуть из «Нижнего Новгорода» своего воспитанника Никиту Гойло.

Напомним, в минувшем сезоне Помазун провёл за «Урал» 39 матчей во всех турнирах.

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Источник: «Зенит» предложил за Помазуна € 2 млн, ЦСКА требовал € 6 млн
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