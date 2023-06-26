Сергей Семак высказался о критике к самому себе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о самокритичности.

«Конечно, критичен. Любую неудачную игру тренер, поверьте, долго прокручивает – что именно было сделано не так, почему не получилось задуманное? Но, скорее, не в стратегическом, а в оперативном плане. Но я долго самоедством не занимаюсь. Мысли из разряда «если бы да кабы» — тупиковый вариант. Я делаю выводы, исходя из определённых изначальных данных, оцениваю ситуацию по факту и стараюсь принимать понятные, более-менее выверенные решения. Но результат всё равно может быть любым, от этого никуда не уйти. В футбол играют живые люди.

Не стоит впадать в тотальное самоуничижение: вот какой я плохой, тут сделал не так, там ошибся, неправильно оценил ситуацию, неточно рассчитал, недостаточно потренировал какие-то элементы, которые, как казалось через тренерскую призму, легко будет воплотить на поле. Всему своя мера. Но сложные моменты, конечно, бывают», – приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.