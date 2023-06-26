Виктор Гончаренко высказался о португальском новичке «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко рассказал о новике команды Кике.

«Мы видели его качества по видео. Из того, что мы видели, он нам очень хорошо подходит. Нам нужны были игроки с левой ногой. Таких у нас в команде не хватало. Он – капитан и лидер, поиграл в сильном чемпионате. Да и возраст у него очень хороший. Надеюсь, его адаптация не затянется, и он с первых матчей будет приносить нам много пользы», – сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Последние четыре сезоне латераль провёл в «Визеле». Кики играл за эту португальскую команду с 2019 года. 28-летний защитник был капитаном клуба. Футболист ни разу за свою карьеру не играл за пределами Португалии.

В составе «Урала» Кики стал восьмым легионером. Ранее клуб открыл вакансию переводчика со знанием португальского языка.