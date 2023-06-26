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Иван Игнатьев поделился эмоциями после дебюта за «Сочи» в товарищеском матче

Иван Игнатьев поделился эмоциями после дебюта за «Сочи» в товарищеском матче
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Российский нападающий «Сочи» Иван Игнатьев рассказал о своём дебюте в товарищеском матче. Его команда одолела «Аланию» со счётом 2:1.

«Хорошие, положительные эмоции. Нам удалось победить. В целом всё хорошо. В первом тайме было много моментов. Но не удалось забить, к сожалению. Это лишь первая товарищеская игра. И вообще лучше в играх чемпионата забивать, чем в товарищеских. По функционалу и состоянию – всё хорошо. Первый тайм вообще отыграли отлично. Команда выглядела неплохо. Я мог два раза забить, Нобоа мог забивать. Интересная игра для болельщиков. Надеюсь, что им понравилось. А мы ждём следующую товарищескую игру. Постепенно готовимся дальше», – приводит слова Игнатьева пресс-служба клуба.

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