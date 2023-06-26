Сергей Семак высказал свою позицию о возможной реформе РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги.
«Прежде чем менять формат турнира, нужно чётко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, — не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает. Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16–18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.
Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определённое понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечёт больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят», – приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.
- 26 июня 2023
-
08:10
-
07:37
-
07:28
-
07:27
-
07:03
-
06:42
-
06:20
-
06:11
-
05:59
-
05:53
-
05:45
-
05:41
-
05:33
-
04:58
-
04:39
-
04:21
-
04:19
-
03:56
-
03:47
-
03:41
-
03:33
-
03:23
-
03:14
-
02:57
-
02:41
-
02:37
-
02:21
-
01:59
-
01:58
-
01:51
-
01:46
-
01:35
-
01:15
-
00:57
-
00:56