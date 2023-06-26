Сергей Семак высказал свою позицию о возможной реформе РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможных изменениях в регламенте Российской Премьер-Лиги.

«Прежде чем менять формат турнира, нужно чётко понять: для чего мы хотим это сделать? Если для того, чтобы нарушить несуществующую монополию, — не соглашусь. Почему? Практически все сильнейшие лиги мира играют в традиционном формате, и интерес к футболу нигде не падает. Что касается количества команд, здесь нужно отталкиваться от календаря. В России мы просто по времени не можем играть столько же, сколько играют в других чемпионатах, где большее количество клубов. Так что 16–18 команд – оптимальный вариант на данном этапе.

Что касается аспектов, связанных с плей-офф, здесь тоже нужно определённое понимание. Если это будет выгодно клубам, если привлечёт больше болельщиков – идея имеет право на жизнь. Если нет – мне кажется, регионы заслужили, чтобы к ним приезжали лидеры нашего футбола: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Болельщики на них ходят, их любят, за ними следят», – приводит слова Семака официальный сайт объединения футбольных тренеров России.