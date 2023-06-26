Сделка по Килиану Мбаппе — необязательная для «Реала» летом 2023 года — Marca

Мадридский «Реал» не собирается прикладывать все возможные усилия для подписания нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе летом 2023 года. В клубе не будут реагировать на заявления СМИ и возможную реакцию болельщиков, однако сделка по-прежнему возможна, хоть и маловероятна. Об этом сообщает Marca.
По сведениям источника, в «Реале» внимательно следят за судьбой 24-летнего Мбаппе в «ПСЖ», но никаких «сближений» в переговорном процессе не было. Руководство «сливочных» ждёт 1 января 2024 года — дату, когда Мбаппе, до окончания контракта которого останется меньше полугода, сможет вести переговоры с другими командами напрямую.
Ранее сообщалось, что за летний переход Мбаппе «Реал» заплатит € 200+50 млн.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик:
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