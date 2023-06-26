Сделка по переходу Хаверца в «Арсенал» будет закрыта на этой неделе
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Нападающий «Челси» Кай Хаверц станет игроком «Арсенала» в ближайшие семь дней, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По сведениям источника, 24-летний футболист уже прошёл первую часть медицинского обследования для «Арсенала» и вскоре станет игроком команды Микеля Артеты. Ранее сообщалось, что за переход Хаверца «канониры» заплатят € 70 млн и ещё 6 млн в виде бонусов.
В сезоне-2022/2023 Кай провёл 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Немец выступает за лондонцев с 2020 года.
С синими Хаверц выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
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