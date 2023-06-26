Российский тренер-аналитик в Европе: Ярошиком интересовались клубы из топ-5 РПЛ

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», рассказал об интересе российских клубов к Иржи Ярошику. По его словам, чешским специалистом интересовались клубы из топ-5 РПЛ.
«Не ожидал такого быстрого назначения, но, как я слышал, к нему был интерес и со стороны более статусных клубов, чем «Оренбург». Не знаю, почему там не сложилось, — возможно, не договорились. Год назад клубы из топ-5 РПЛ наводили справки о нём в Чехии. Названия не скажу — не знаю.
У футболиста Ярошика очень хорошие имидж, репутация и статус в Чехии. Но и как тренер он уже успел себя проявить. Так что меня его переход в «Оренбург» не удивил. Удивила скорость, с которой он трудоустроился после отставки из предыдущего клуба — «Теплице», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 26 июня 2023
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