Эмерик Лапорт может покинуть «Манчестер Сити», в игроке заинтересована «Астон Вилла»

Защитник Эмерик Лапорт может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. В услугах 29-летнего испанца заинтересована «Астон Вилла» и непосредственно главный тренер команды Унаи Эмери, информирует Football Insider.
Согласно сведениям источника, наставник «Астон Виллы» заинтересован в защитнике, который смог бы закрыть позицию в центре и на левом фланге обороны. При этом сам Лапорт хотел бы продолжить карьеру в клубе, который выступает в Лиге чемпионов.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Лапорт хочет покинуть «Манчестер Сити», так как потерял место в стартовом составе. Сообщалось, что им интересуются «Милан», «Ювентус» и «Ньюкасл», а сам он хотел бы попробовать свои силы в «Барселоне».
Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В минувшем сезоне Лапорт провёл за «Сити» 24 матча во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.
- 26 июня 2023
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