У «Барселоны» и Хави возникли разногласия при подписании контракта — Поло
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави до сих пор не продлил своё соглашение с командой не только из-за финансовых проблем клуба, но и из-за разногласий по поводу зарплат своего штаба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».
По сведениям источника, Хави хочет, чтобы повышение зарплаты получил каждый представитель его штаба. Однако в клубе не разделяют эту позицию, подразумевая, что повышение заслужил лишь главный тренер. Сообщается, что это главная проблема переговоров, ведь и Хави, и «Барселона» намерены продолжить сотрудничество.
Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и в прошлом сезоне привёл её к победе в Суперкубке Испании и чемпионате страны.
Хави и Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки. Видеоролик:
Комментарии
- 26 июня 2023
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:16
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент