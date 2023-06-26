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У «Барселоны» и Хави возникли разногласия при подписании контракта — Поло

У «Барселоны» и Хави возникли разногласия при подписании контракта — Поло
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Главный тренер «Барселоны» Хави до сих пор не продлил своё соглашение с командой не только из-за финансовых проблем клуба, но и из-за разногласий по поводу зарплат своего штаба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».

По сведениям источника, Хави хочет, чтобы повышение зарплаты получил каждый представитель его штаба. Однако в клубе не разделяют эту позицию, подразумевая, что повышение заслужил лишь главный тренер. Сообщается, что это главная проблема переговоров, ведь и Хави, и «Барселона» намерены продолжить сотрудничество.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года и в прошлом сезоне привёл её к победе в Суперкубке Испании и чемпионате страны.

Хави и Иньеста тепло обнялись после долгой разлуки. Видеоролик:

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