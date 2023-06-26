Российский тренер «Ариса»: Ярошик с ужасом вспоминал московские пробки

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах «Слована» и «Дуклы», поделился воспоминаниями об Иржи Ярошике, с которым пересекался во время работы в Чехии.

«Удивился ли Ярошик, встретив в штабе «Слована» российского человека? Честно скажу, не ожидал, что такая звезда так доброжелательно ко мне отнесётся. Я пришёл в «Слован» вообще без опыта и не знал, как общаться с футболистами. Иржи не раз помогал мне советами. Бывало, перед какой-то презентацией просил сначала ему всё изложить, чтобы он поправил какие-то формулировки или убрал несущественную информацию. Да и в целом мы замечательно общались. Я многократно встречался в Праге с его семьёй. Правда, общались мы всегда по-чешски. Ему так было удобнее, а мне — абсолютно без разницы. Он много рассказывал про времена в ЦСКА и с ужасом вспоминал московские пробки, ха-ха. Но вообще Иржи очень хорошо относится к России, Москве и довольно часто туда ездил. По крайней мере в 2018–2019 годах. Насколько помню, там он и начинал учиться на тренера», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.