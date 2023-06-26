Российский тренер-аналитик в Европе: после февраля 2022-го Личку не вспоминают в Чехии

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», высказался об отношении в Чехии к тренеру Марцелу Личке, который остался в России, несмотря на политическую ситуацию. Напомним, Личка возглавлял «Оренбург», а недавно занял пост наставника московского «Динамо».

«Конечно, его знают в Чехии. Некоторые клубы высшего дивизиона даже были не прочь пригласить его к себе, отдавая должное успехам в «Оренбурге». До недавних пор за ним внимательно следили, даже когда команду не пустили из ФНЛ в РПЛ. Его первый успешный сезон в Премьер-Лиге довольно широко освещали в прессе. Отмечали, что построил хорошую команду в провинции, даже пытались обсуждать игру «Оренбурга». Ещё два года назад он был здесь очень обсуждаемой фигурой. Сейчас, понятно, внимания значительно меньше. После февраля 2022-го вся Российская Премьер-Лига ушла у чехов на периферию внимания. То есть негатива лично к Личке не появилось, но интерес пропал. Не то чтобы его осуждали — просто перестали вспоминать», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.