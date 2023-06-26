Экс-игрок «МЮ» назвал трёх самых ненавистных ему игроков клуба в начале XXI века

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эдди Джонсон, находившийся в структуре клуба с 1999 по 2006 год, считает Фабьена Бартеза, Лорана Блана и Руда ван Нистелроя самыми ненавистными ему игроками в команде.
«Большинство опытных парней были великолепными людьми, в «Юнайтед» было всего три футболиста, которые мне никогда не нравились, — Бартез, Блан и ван Нистерлой», — приводит слова Джонсона Manchester Evening News.
Джонсон вышел на поле за основной состав «Манчестер Юнайтед» лишь в одном матче. Последние годы карьеры англичанин провёл в американских клубах, выступая за «Остин» и «Портленд». Сейчас Джонсон работает главным тренером в шотландской команде «Данди» U20. Он занимает этот пост с 2014 года.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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