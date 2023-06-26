«Аль-Ахли» предложил Фирмино трёхлетний контракт

Саудовский клуб «Аль-Ахли» предложил нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино контракт до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».
По сведениям источника, «Аль-Ахли» планирует, что Роберто Фирмино пройдёт медицинское обследование в период со среды по пятницу на этой неделе. Футболисту, покидающему «Ливерпуль» на правах свободного агента, предложен контракт до конца июня 2026 года.
К мерсисайдскому клубу Фирмино присоединился из «Хоффенхайма» летом 2015 года. С «красными» бразилец выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Кубок лиги.
Суммарно за «Ливерпуль» форвард провёл 362 игры с учётом всех соревнований, забил 111 голов и сделал 72 результативные передачи.
- 26 июня 2023
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