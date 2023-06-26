Арсен Захарян оценил итоги жеребьёвки «Динамо» в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России для московской команды. «Динамо» сыграет в одном квартете со «Спартаком», «Краснодаром» и «Пари НН».

«В Кубке результаты часто бывают непредсказуемы, мы вот «Акрону» недавно проиграли, поэтому ожидать можно что угодно. Понятно, что в группе достались сильные соперники, но тем интереснее будет», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

В прошлом сезоне «Динамо» вылетело в Кубке России на стадии полуфинала Пути регионов от «Акрона» (0:0, 1:4 пен). В позапрошлом динамовцы дошли до финала турнира, где проиграли московскому «Спартаку», с которым в этот раз сыграют на групповом этапе.