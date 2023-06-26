Арсен Захарян ответил, сможет ли «Динамо» бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, смогут ли бело-голубые составить конкуренцию в борьбе за чемпионский титул в следующем сезоне.
«Сможет ли Динамо бороться за чемпионство? Наша задача — прежде всего улучшить результаты и качество игры по сравнению с прошлым сезоном. Естественно, хочется занять место как можно выше», — передаёт слова Захаряна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В завершившемся сезоне-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли пятый чемпионский титул подряд и десятый в истории.
«Динамо» завершило кампанию на девятом месте, набрав 45 очков по итогам 30 проведённых встреч. Бело-голубые проиграли 11 матчей, шесть игр свели вничью, а 13 выиграли.
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