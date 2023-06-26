Главный врач «Динамо» оценил состояние футболистов после отпуска

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов оценил состояние футболистов команды Марцела Лички перед началом предсезонной подготовки.

«По первому взгляду могу сказать, что команда вышла из отпуска в позитивном состоянии. Полностью будет понятно после прохождения всех тестирующих протоколов. Сейчас мы говорим о том, что ребята все здоровы.

Все вирусные заболевания и тому подобное отсутствуют. Со стороны сердечно-сосудистой системы тоже всё нормально — никаких отклонений нет. Они готовы к выполнению той работы, которую предложит тренерский штаб. Основное подведения итогов будет завтра», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Прошлый сезон бело-голубые завершили на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.