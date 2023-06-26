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Главный врач «Динамо» оценил состояние футболистов после отпуска

Главный врач «Динамо» оценил состояние футболистов после отпуска
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Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов оценил состояние футболистов команды Марцела Лички перед началом предсезонной подготовки.

«По первому взгляду могу сказать, что команда вышла из отпуска в позитивном состоянии. Полностью будет понятно после прохождения всех тестирующих протоколов. Сейчас мы говорим о том, что ребята все здоровы.

Все вирусные заболевания и тому подобное отсутствуют. Со стороны сердечно-сосудистой системы тоже всё нормально — никаких отклонений нет. Они готовы к выполнению той работы, которую предложит тренерский штаб. Основное подведения итогов будет завтра», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Прошлый сезон бело-голубые завершили на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков.

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