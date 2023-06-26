Главный врач «Динамо» ответил, есть ли различия в требованиях с приходом нового тренера

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, изменились ли требования с приходом нового тренера — Марцела Лички.

«Есть ли различия в требованиях к медицинскому штабу с приходом нового тренера? Скажу от себя, мы познакомились заочно с тренером. Пообщались по телефону — обсудили первые дни. Мы сказали, как у нас будет проходить, а тренер дал добро на это. Он подтвердил наш протокол предсезонного осмотра. Думаю, сегодня мы с ним познакомимся уже очно. Дальше поймём, что требуется.

Личка? Мы общались с ребятами из «Оренбурга» — только позитивные отзывы. Кто-то расстроен, что теперь не будет этого тренера. Никакого негатива. Первое мнение не будет обманчивым — всё будет хорошо», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России, набрав 43 очка. За несколько туров до окончания чемпионата бело-голубые уволили Славишу Йокановича с поста главного тренера команды.