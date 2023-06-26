Главный врач «Динамо»: есть ли у игроков проблемы с весом после отпуска? Только у доктора

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов сообщил, что ни у кого в составе бело-голубых нет проблем с лишним весом после возвращения команды из отпуска.

«Есть ли у кого-то из игроков проблемы с весом после отпуска? У доктора только. Если серьёзно, то есть какие-то небольшие отклонения, но они поддадутся ближайшей коррекции. Каких-то запредельных килограммов и процентов жира никто не привёз», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

По итогам сезона-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. Летом команду возглавил бывший главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка, под чьим руководством оренбуржцы стали седьмыми в прошлом сезоне.