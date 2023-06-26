Главный врач «Динамо»: есть ли у игроков проблемы с весом после отпуска? Только у доктора
Поделиться
Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов сообщил, что ни у кого в составе бело-голубых нет проблем с лишним весом после возвращения команды из отпуска.
«Есть ли у кого-то из игроков проблемы с весом после отпуска? У доктора только. Если серьёзно, то есть какие-то небольшие отклонения, но они поддадутся ближайшей коррекции. Каких-то запредельных килограммов и процентов жира никто не привёз», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
По итогам сезона-2022/2023 «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. Летом команду возглавил бывший главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка, под чьим руководством оренбуржцы стали седьмыми в прошлом сезоне.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:08
-
10:06
-
09:53
-
09:52
-
09:44
-
09:37
-
09:30
-
09:21
-
09:17
-
09:16
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент