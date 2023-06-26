«Ливерпуль» приближается к оформлению сделки по переходу Тюрама

Футбольный клуб «Ливерпуль» близок к приобретению полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрам-Юльена. Об этом сообщает Football Insaider.

По данным источника, мерсисайдцы прилагают все усилия, чтобы закрыть сделку в кратчайшие сроки. Отмечается, что сам футболист хочет продолжить карьеру как раз в Ливерпуле. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего полузащитника «Ниццы» также заинтересован «Ньюкасл».

От действующего контракта Кефрена Тюрама с «Ниццей» остаётся ещё два года. В данный момент полузащитник представляет молодёжную сборную Франции на проходящем в Грузии и Румынии молодёжном чемпионате Европы.

В сезоне-2022/2023 Тюрам отыграл 35 матчей за «Ниццу» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.