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«Ливерпуль» приближается к оформлению сделки по переходу Тюрама

«Ливерпуль» приближается к оформлению сделки по переходу Тюрама
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Футбольный клуб «Ливерпуль» близок к приобретению полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрам-Юльена. Об этом сообщает Football Insaider.

По данным источника, мерсисайдцы прилагают все усилия, чтобы закрыть сделку в кратчайшие сроки. Отмечается, что сам футболист хочет продолжить карьеру как раз в Ливерпуле. Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего полузащитника «Ниццы» также заинтересован «Ньюкасл».

От действующего контракта Кефрена Тюрама с «Ниццей» остаётся ещё два года. В данный момент полузащитник представляет молодёжную сборную Франции на проходящем в Грузии и Румынии молодёжном чемпионате Европы.

В сезоне-2022/2023 Тюрам отыграл 35 матчей за «Ниццу» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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