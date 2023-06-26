Илкай Гюндоган трогательно попрощался с «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган, выступавший за команду семь последних сезонов, попрощался с клубом. Немецкий футболист подписал контракт с «Барселоной».
«Для меня было большой привилегией и удовольствием быть частью «Манчестер Сити» в течение последних семи лет. Манчестер стал для меня домом, и я чувствовал себя частью особенной семьи «Сити». Мне повезло пережить так много незабываемых моментов. Капитанство в этом особенном сезоне было величайшим опытом в моей карьере.
Во-первых, я хотел бы поблагодарить Хосепа Гвардиолу. Я никогда не забуду привилегию, ведь я долго играл и учился под его руководством. Я также хотел бы поблагодарить всех моих товарищей по команде, бывших и нынешних, которые сыграли особую роль в том, чтобы сделать моё время здесь таким замечательным. Наконец, я хотел бы поблагодарить невероятных болельщиков «Сити». Они поддерживали меня с того момента, как я перешёл в команду, и я многим им обязан за их поддержку.
«Этот клуб помог мне осуществить все мои мечты, и я всегда буду благодарен за эту возможность. «Сити» всегда будет в моём сердце», — приводит слова Гюндогана пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
- 26 июня 2023
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