Тренер-аналитик «Ариса»: РПЛ остаётся одной из самых качественных лиг в Европе

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», рассказал, как в Чехии восприняли возвращение Иржи Ярошика в Россию.

«Я слышал мнения разных людей на этот счёт. Думаю, большинство представителей тренерского комьюнити понимают, что футбол — это работа, в которой ты не можешь знать, где получишь интересное предложение. Не только с финансовой точки зрения, но и в плане профессионального развития. И, если такое появится, большинство тренеров им заинтересуется. А РПЛ даже сегодня остаётся одной из самых качественных лиг в Европе. Это в любом случае полезный опыт, который можно использовать в дальнейшем. Люди, с которыми я общался, восприняли переход Ярошика именно так. Негативный отзыв я слышал только один, да и то от человека, от которого другого не ожидал. Тренер из второй лиги Чехии сказал, что не понимает, зачем ехать в лигу без еврокубков. Мол, это напрасная трата времени. По его мнению, Ярошику стоило дождаться предложения из высшего дивизиона Чехии», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.