Федотов: хорошо, когда тебя без оснований называют провокатором. Значит, боятся

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой, заявившей, что наставник армейцев является провокатором. Также российский специалист вспомнил стычку между нападающим красно-белых Александром Соболевым и защитником красно-синих Виллианом Рошей.

«Всё, что я сказал Вильяму, произошло после игры, и суть в том, что он — красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте. Потому что со стороны я мог показаться спокойным, но по молодости чувство справедливости меня просто взрывало.

После импульсивных поступков провокационного порядка со стороны соперника порой не мог сдержаться. На это Роша мне ответил, что два года назад, скорее всего, сделал бы то же самое. У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо — когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся», — цитирует Федотова издание «Спорт-экспресс».