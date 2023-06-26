Аналитик: в Чехии практически нет легионеров, но по уровню большой разницы с РПЛ нет

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», сравнил чемпионаты Чехии и России.
«Эти лиги отличаются по типажу. В Чехии очень много единоборств. С точки зрения физики это один из самых напряжённых чемпионатов в Европе. Много борьбы, переходов мяча и мало владения. В России гораздо больше команд спокойнее действуют на мяче. Чешская лига достаточно ограниченна в плане легионеров — их практически нет. По качеству исполнителей РПЛ, пожалуй, посильнее. Но при этом я бы не сказал, что по уровню игры, качеству футбола чемпионаты сильно отличаются. По крайней мере ведущие команды — «Славия», «Спарта» — точно входили бы в топ РПЛ», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 26 июня 2023
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