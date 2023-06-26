Илкай Гюндоган объяснил, почему хотел перейти только в «Барселону»

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который с 1 июля 2023 года станет игроком «Барселоны», объяснил, почему решил перейти в испанскую команду.

«Я знаю, что в «Барселоне» будет большое давление, но я люблю играть с таким ощущением. Люблю выходить из зоны комфорта. Илкай не искал лёгкого продолжения карьеры, он искал новый вызов. Им и станет новая глава моей карьеры. Не могу дождаться, когда смогу сыграть в футболке «Барселоны».

В случае моего ухода из «Сити» чётко знал, что могу уйти только в один клуб в мире. Это была бы «Барселона», и всё. С самого детства мечтал играть в этой футболке. Уверен, что ещё смогу показывать футбол на высоком уровне ещё несколько лет, поэтому надеюсь помочь «Барселоне» вернуться на то место, которого она заслуживает. Я воссоединюсь со своим старым другом Робертом Левандовским. Буду рад играть и под руководством тренера, которым давно восхищаюсь. Когда мы говорили с Хави о проекте, то я увидел много общего между нами в плане понимания игры», — написал Гюндоган на The Players's Tribune.

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