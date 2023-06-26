«Думал, что умру. Казалось, сердце взорвётся». Щенсны — о матче со «Спортингом»
Поделиться
Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны вспомнил эпизод, произошедший с ним во время первого матча четвертьфинала Лиги Европы со «Спортингом». Польский вратарь схватился за грудь в области сердца и был заменён.
«Это было страшно, я действительно думал, что умру. После передачи мяча защитнику я почувствовал, что моё сердце вот-вот взорвётся. Во время углового я сказал Милику, что мне плохо, но мяч уже был в игре. Боль в груди была ужасной. Я до сих пор не знаю, что произошло, возможно, это проблемы со спиной или позвоночником», — сказал Щенсны в интервью Canal Plus Sport Poland.
Отмечается, что Щенсны скоро объявит об уходе из сборной Польши, но намерен продолжить выступления в составе туринского «Ювентуса».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 июня 2023
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
Партнерский контент