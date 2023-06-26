«Думал, что умру. Казалось, сердце взорвётся». Щенсны — о матче со «Спортингом»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны вспомнил эпизод, произошедший с ним во время первого матча четвертьфинала Лиги Европы со «Спортингом». Польский вратарь схватился за грудь в области сердца и был заменён.

«Это было страшно, я действительно думал, что умру. После передачи мяча защитнику я почувствовал, что моё сердце вот-вот взорвётся. Во время углового я сказал Милику, что мне плохо, но мяч уже был в игре. Боль в груди была ужасной. Я до сих пор не знаю, что произошло, возможно, это проблемы со спиной или позвоночником», — сказал Щенсны в интервью Canal Plus Sport Poland.

Отмечается, что Щенсны скоро объявит об уходе из сборной Польши, но намерен продолжить выступления в составе туринского «Ювентуса».