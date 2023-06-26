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«Зенит» разрешит Венделу покинуть клуб, если у футболиста есть такое желание — Алейшо

«Зенит» разрешит Венделу покинуть клуб, если у футболиста есть такое желание — Алейшо
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«Зенит» разрешит полузащитнику Венделу покинуть клуб, если тот изъявит такое желание. Однако сейчас нет официальных переговоров о его переходе, поэтому бразильца ждут в расположении российского клуба. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в «Твиттере».

Отметим, что 25-летний Вендел сейчас находится в Бразилии и пропускает начало тренировочных сборов «Зенита». Агент футболиста заявил, что клуб отпустил бразильца из-за семейных проблем. Позднее от бразильских СМИ появилась информация, что Вендел хочет остаться на родине и готов присоединиться к «Фламенго».

Вендел стал игроком «Зенита» в октябре 2020 года. Вместе с российским клубом он выиграл пять трофеев, а до этого выступал за португальский «Спортинг», где взял три кубка.

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