Российский аналитик в Европе рассказал об уровне зарплат в топ-клубах Чехии
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Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, ранее работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», рассказал об уровне зарплат в чемпионате Чехии.
«В плане зарплат? Смотря кого с кем сравнивать. Топ-клубы Чехии — «Спарта», «Славия», «Виктория» (Пльзень) — хорошо обеспечены финансово. В этих командах высокие зарплаты и, соответственно, качественные исполнители. Дальше есть несколько клубов попроще, уровня того же «Оренбурга». А в остальных командах платят на уровне лидеров ФНЛ. В лучшем случае.
В клубах-середняках зарплаты до 10 тысяч долларов, а где-то 5000 — потолок. А в «Славии» или «Спарте» оклады вполне себе приличные — до $ 100 тысяч в месяц», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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- 26 июня 2023
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