Игроки «Динамо» Даса и Нгамалё вернутся в расположение клуба 1 июля

Полузащитник Муми Нгамалё и защитник Эли Даса вернутся в расположение московского «Динамо» 1 июля, сообщает пресс-служба клуба.

«Даса и Нгамалё вернутся в расположение «Динамо» 1 июля. У них будет продлённый отпуск после игр за свои национальные команды.

Пока непонятно, когда вернутся Сазонов и Гагнидзе. Всё будет зависеть от будущих результатов сборной Грузии на молодёжном чемпионате Европы. Футболисты присоединятся к команде позже», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Нгамалё отыграл за бело-голубых 19 игр в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. Даса провёл 22 матча за «Динамо» в РПЛ и сделал две голевые передачи.