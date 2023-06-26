Игроки «Динамо» Даса и Нгамалё вернутся в расположение клуба 1 июля
Поделиться
Полузащитник Муми Нгамалё и защитник Эли Даса вернутся в расположение московского «Динамо» 1 июля, сообщает пресс-служба клуба.
«Даса и Нгамалё вернутся в расположение «Динамо» 1 июля. У них будет продлённый отпуск после игр за свои национальные команды.
Пока непонятно, когда вернутся Сазонов и Гагнидзе. Всё будет зависеть от будущих результатов сборной Грузии на молодёжном чемпионате Европы. Футболисты присоединятся к команде позже», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Нгамалё отыграл за бело-голубых 19 игр в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал две результативные передачи. Даса провёл 22 матча за «Динамо» в РПЛ и сделал две голевые передачи.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
12:38
-
12:38
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
12:03
-
12:00
-
11:56
-
11:52
-
11:37
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:21
-
11:17
-
11:13
-
11:11
-
11:10
-
11:09
-
11:03
-
11:00
-
10:55
-
10:54
-
10:49
-
10:45
-
10:42
-
10:42
-
10:39
-
10:38
-
10:33
-
10:30
-
10:24
-
10:20
Партнерский контент