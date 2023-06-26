Игрок «Факела» Смирнов завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб воронежского клуба

33-летний футболист «Факела» Михаил Смирнов завершил профессиональную карьеру. Он останется в клубе и войдёт в тренерский штаб Вадима Евсеева, информирует клубный телеграм-канал воронежцев.
«Очень здорово, что именно «Факел» дал мне этот шанс – это клуб, который уже стал для меня родным. Новая роль, новые функции. Понимаю, какая это ответственность – начать свою тренерскую карьеру в клубе Премьер-лиги под началом Вадима Валентиновича. Я очень благодарен главному тренеру и руководству клуба за эту возможность. Пока едины – мы непобедимы!» — приводит слова Михаила Смирнова пресс-служба «Факела».
Напомним, «Факел» первый сезон в РПЛ после возвращения закончил на 14-м месте, но в стыковых матчах уверенно обыграл «Енисей» (3:0 по сумме двух встреч) и сохранил прописку в элитном дивизионе.
- 26 июня 2023
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