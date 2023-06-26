«Реал» объявил о продлении контракта с 37-летним Модричем
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Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».
В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Модрича заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.
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