«Реал» объявил о продлении контракта с 37-летним Модричем

Хорватский полузащитник Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» до лета 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

В завершившемся сезоне-2022/2023 полузащитник отыграл 51 матч за мадридцев во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» занял второе место в чемпионате Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 78 очков и опередила мадридский «Атлетико» всего на одно очко. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».

Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Модрича заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.