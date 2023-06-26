Модрич отклонил предложение саудовцев с «одной из самых больших зарплат в истории футбола»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, подписавший новое соглашение с командой, ранее получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, которое включало в себя одну из самых больших зарплат в истории футбола. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 37-летний хорват отклонил предложение с большим уважением, так как он хочет играть и сражаться за клуб всей его жизни. Новый контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.
Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне на счету Луки шесть голов и шесть результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.
«Реал» не смог обыграть «Атлетик» в последнем туре. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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