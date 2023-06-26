Марин: Ярошик знает испанский? Круто, мы быстро наладим коммуникацию с новым тренером
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Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал, что некоторым футболистам команды будет просто наладить контакт с новым главным тренером Иржи Ярошиком.
«Я лично немного осведомлён о нашем новом тренере. Знаю, что, будучи игроком, он поиграл в России. Надеюсь, что у нас с ним всё будет хорошо. Ярошик знает испанский? Круто! Мы быстро наладим коммуникацию с новым тренером. Это очень важный момент», — приводит слова Марина Metaratings.ru.
О назначении 45-летнего чешского специалиста главным тренером «Оренбург» объявил в четверг, 22 июня. Соглашение с Иржи Ярошиком рассчитано до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне оренбуржцев тренировал Марцел Личка. Под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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