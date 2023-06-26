Тренер-аналитик «Ариса»: Кокорин реанимировал карьеру на Кипре

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», высказался о выступлении российского нападающего Александра Кокорина на Кипре.

«Кокорин перезагрузил карьеру на Кипре? Можно и так сказать. Сама идея его подписания была довольно логичной: попытаться реанимировать карьеру человека с большим опытом и, как бы то ни было, высоким уровнем и ценными качествами, которых не хватало «Арису». Это и игра между линиями, и умение продвигать мяч разными способами, действовать на разных позициях и с разными напарниками. И, конечно же, тут присутствовала и огромная маркетинговая составляющая. Считаю, что всё удалось. Ожидания могли быть самыми разными, но нельзя сказать, что человек не работал. Кокорин выкладывался и в играх, и на тренировках. Было видно, что он очень хотел доказать, что ещё действительно может. На мой взгляд, ему это удалось. На Кипре Кокорин немного сменил роль и стал более креативным исполнителем. Большую часть времени он исполнял второго нападающего, который получает мяч между линиями, создаёт моменты — в какой-то момент Александр даже превратился в своего рода плеймейкера. Не так много завершал, сколько созидал. Но в конце сезона Кокорин забил несколько очень важных голов, предопределивших чемпионство «Ариса», и совершенно заслуженно получил звание лучшего игрока сезона. Игроков с таким высоким футбольным интеллектом в чемпионате Кипра немного, хотя уровень лиги отнюдь не такой низкий, как кому-то может показаться», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.