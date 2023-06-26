В «Зените» рассказали об адаптации Ду Кейроса в команде

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался об адаптации полузащитника команды Ду Кейроса.

«После тренировки я спросил у него, как он, — он ответил, что немного тяжеловато. В принципе, это понятно — в Бразилии футболисты готовятся немного по-другому. Да, нужно привыкать, но он парень работоспособный, не выпадает и выполняет всё, что нужно», — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

23-летний Ду Кейрос, как и Роберт Ренан, стал игроком «Зенита» в результате обмена Юри Алберто в «Коринтианс». Однако Ду Кейрос лишь сейчас присоединился к российской команде, когда как Ренан перешёл в зимнее трансферное окно. Полузащитник стал восьмым бразильцем в составе «Зенита».

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