Полузащитник «Динамо» Фомин: сезон-2022/2023 был провальным. Хотим исправить ситуацию

Футболист московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что команда оставила в прошлом неудачный сезон и настроена на борьбу за самые высокие места под руководством нового тренера.

«Конечно, прошлый сезон был неудачным, сейчас новый тренерский штаб, новая история. Через 20 дней начинается чемпионат, надо познакомиться с тренером и двигаться вперёд. С тренером пока не говорили, это произойдёт в ближайшее время.

Неудовлетворительные результаты никого в клубе не устраивали, мы много обсуждали это между собой. Но теперь надо оставить всё плохое в прошлом сезоне, а сейчас начинается новый чемпионат, с чистого листа. Надо хорошо начать сезон и двигаться вперёд. Болельщики видят и понимают, что все мы, игроки, осознаём — у нас был провальный сезон и теперь ситуацию надо исправлять.

Поддержка от болельщиков все равно есть. Когда встречались с «Локомотивом» в заключительной домашней игре сезона, они поддерживали, спасибо им. Мы понимаем, что на девятом месте не имеем права заканчивать чемпионат. Ожидания от нового сезона положительные.

Не могу сказать, какое конкретно место устроит. Но ещё недавно мы боролись за Кубок и за медали чемпионата, хочется и дальше быть в такой же ситуации», — цитирует Фомина «Матч ТВ».

«Динамо» в сезоне-2022/2023 заняло девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.