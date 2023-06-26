Тренер-аналитик «Ариса»: Кокорин может себя проявить в Италии. Но вряд ли в «Фиорентине»

Тренер-аналитик «Ариса» Юрий Динабурский, работавший в штабах чешских «Слована» и «Дуклы», высказался о возможном возвращении Александра Кокорина в Италию.

«Из топ-5 чемпионатов ему не подходит современный немецкий футбол. Не уверен, что Кокорин может быть востребован в испанской или английской лиге. Будет ли востребован в «Фиорентине»? Есть сомнения. Если год назад на него там не рассчитывали, то и теперь вряд ли рассчитывают. Но в командах чуть ниже уровнем в Италии он и сейчас может себя проявить — как десятка, второй нападающий. Большая пауза в карьере, конечно, сыграла негативную роль в его карьере. Скорость с возрастом падает. Но уровень мастерства у Александра по-прежнему довольно высок», — сказал Динабурский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.