Роберто Фернандес: добирался до Москвы почти 30 часов — самое длинное путешествие в жизни
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, как добирался до Москвы больше суток.
«Я очень хорошо провёл отпуск. Был на родине в Парагвае с семьёй и друзьями. Качественный получился отдых, но в то же время я уделял время индивидуальным тренировкам. Считаю, что подошёл к сборам в хорошей физической форме. Обратное путешествие до Москвы было очень длинным. Путь занял больше суток, почти тридцать часов. Наверное, это одно из самых длинных путешествий за всю мою жизнь. Мы добирались с тремя пересадками — Асунсьон, Сан-Паулу, Стамбул, Москва. Если честно, очень устал после этого перелёта. Мне пришлось прямо из аэропорта ехать на медосмотр», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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