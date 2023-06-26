Владимир Гранат: группа «Спартака» и «Динамо» в Кубке России — самая сильная из всех
Поделиться
Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат ожидает, что в следующем сезоне зрителям будет интересно следить за матчами Фонбет Кубка России.
«Сам Кубок будет интересным, но группа со «Спартаком» выделяется: московское дерби, играющий «Краснодар» и «Динамо» с новым тренером. В этом году увидим рисунок у «Пари НН», потому что Юран проведёт полноценные сборы и будет готовить команду к сезону. «Спартак» — нелёгкий соперник для всех команд. Это самая сильная группа из всех.
Для Федотова наверняка в группе будут принципиальные соперники. Может, он не будет показывать вида и говорить об этом, но где-то в глубине души для него будут принципиальные матчи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Комментарии
- 26 июня 2023
-
15:43
-
15:24
-
15:23
-
15:20
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:56
-
14:51
-
14:47
-
14:40
-
14:30
-
14:12
-
14:12
-
14:09
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:50
-
13:48
-
13:27
-
13:25
-
13:19
-
13:18
-
13:12
-
13:11
-
13:11
-
13:11
-
13:04
-
13:02
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:38
Партнерский контент