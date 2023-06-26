Владимир Гранат: группа «Спартака» и «Динамо» в Кубке России — самая сильная из всех

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат ожидает, что в следующем сезоне зрителям будет интересно следить за матчами Фонбет Кубка России.

«Сам Кубок будет интересным, но группа со «Спартаком» выделяется: московское дерби, играющий «Краснодар» и «Динамо» с новым тренером. В этом году увидим рисунок у «Пари НН», потому что Юран проведёт полноценные сборы и будет готовить команду к сезону. «Спартак» — нелёгкий соперник для всех команд. Это самая сильная группа из всех.

Для Федотова наверняка в группе будут принципиальные соперники. Может, он не будет показывать вида и говорить об этом, но где-то в глубине души для него будут принципиальные матчи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.