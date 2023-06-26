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«Ливерпуль» проявляет интерес к Виктору Осимхену. Мерсисайдцы связались с агентом игрока

«Ливерпуль» проявляет интерес к Виктору Осимхену. Мерсисайдцы связались с агентом игрока
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«Ливерпуль» связался с представителем нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, чтобы обсудить переход игрока этим летом. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, который ссылается на печатную версию издания La Gazzetta dello Sport, представители «Ливерпуля» начали обсуждать возможный переход Осимхена в английский клуб в летнее трансферное окно. Отмечается, что красные знают, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис установил цену на нападающего в размере € 180 млн.

Помимо «Ливерпуля», интерес к лучшему бомбардиру неаполитанцев проявляют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «Наполи» ждёт подходящего предложения от заинтересованных сторон и в то же время ведёт переговоры с агентом игрока по поводу нового долгосрочного контракта.

В сезоне-2022/2023 Осимхен провёл 32 матча за «Наполи» в рамках Серии А, забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи.

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