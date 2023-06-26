«Фенербахче» хочет арендовать Вендела с правом выкупа, игрок одобрил переход — Sporx

Полузащитник «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в «Фенербахче». Турецкий клуб заинтересован в аренде футболиста, а «Зенит» готов пойти на такие условия. Об этом сообщает Sporx.

По сведениям источника, у президента «Фенербахче» Али Коча хорошие отношения с Венделом. Он пообщался с футболистом, а затем обратился в «Зенит» с целью возможной аренды бразильца с правом выкупа. В «Зените» готовы рассмотреть подобный шаг из-за нежелания игрока возвращаться в Россию.

Вендел ранее представлял лиссабонский «Спортинг». В «Зените» бразильский полузащитник оказался в октябре 2020 года и сразу же стал в команде важным звеном основного состава. Однако игрок до сих пор не появился на тренировочных сборах «Зенита» в России. Сообщалось, что бразилец не хочет приезжать в страну на фоне последних новостей, однако агент Вендела заявил, что это связано с семейными проблемами.