Капитан «Динамо» Фомин рассказал, что хотел бы продолжать участвовать в турнирах УЕФА

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин хотел бы продолжать выступление в турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Насколько верится, что через год вернёмся в еврокубки? Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребёнком лет шести-семи, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали.

И мечтал сам поучаствовать в таких матчах. Конечно, хочется играть и оставаться в УЕФА, чтобы у нас были еврокубки, чтобы мы могли слушать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, а не только по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее», — приводит слова Фомина ТАСС.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

22 июня 2023 года на конференции Российского футбольного союза (РФС) советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент выразил надежду на скорое возвращение российских сборных и команд к международным соревнованиям.

Он отметил, что международная организация никогда не прекращала сотрудничество с Российским футбольным союзом.