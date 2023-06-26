Кто станет обладателем золотого кубка в суперфинале квиза «Чемпионат Brainboy»?

Шесть ярких игр, 42 раунда, 25 команд на каждой игре и множество призов – всё это про четвёртый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Завершаем наш жаркий сезон суперфиналом, который состоится 4 июля в 19:30 в баре Club Liberty.

Команды, которые будут бороться за звание победителя:

Major League, Suck It;

«Штаб»;

«Остались в запасе»;

«С детства за «Лестер»;

«Ещё по одной»;

«Джа, наши, я»;

«Бей Беги»;

«Мечты сбываются»;

«Габор Бабос»;

«Антифутбольный менеджер»;

Neverkusen;

«Ричмонд»;

«Клиника им. Эдена Азара»;

«Сухины дети»;

«Чётки Бердыева»;

«Прорыв Набабкина»;

4-2-4;

Drunken Teds;

«Гарпастум»;

«Диванные эксперты».

Пока команды готовятся к суперфиналу, приглашаем вас проверить свои знания в телеграм-канале «Чемп.Квиз».