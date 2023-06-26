Кто станет обладателем золотого кубка в суперфинале квиза «Чемпионат Brainboy»?
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Шесть ярких игр, 42 раунда, 25 команд на каждой игре и множество призов – всё это про четвёртый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Завершаем наш жаркий сезон суперфиналом, который состоится 4 июля в 19:30 в баре Club Liberty.
Команды, которые будут бороться за звание победителя:
- Major League, Suck It;
- «Штаб»;
- «Остались в запасе»;
- «С детства за «Лестер»;
- «Ещё по одной»;
- «Джа, наши, я»;
- «Бей Беги»;
- «Мечты сбываются»;
- «Габор Бабос»;
- «Антифутбольный менеджер»;
- Neverkusen;
- «Ричмонд»;
- «Клиника им. Эдена Азара»;
- «Сухины дети»;
- «Чётки Бердыева»;
- «Прорыв Набабкина»;
- 4-2-4;
- Drunken Teds;
- «Гарпастум»;
- «Диванные эксперты».
Пока команды готовятся к суперфиналу, приглашаем вас проверить свои знания в телеграм-канале «Чемп.Квиз».
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