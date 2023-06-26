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Кто станет обладателем золотого кубка в суперфинале квиза «Чемпионат Brainboy»?

Кто станет обладателем золотого кубка в суперфинале квиза «Чемпионат Brainboy»?
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Шесть ярких игр, 42 раунда, 25 команд на каждой игре и множество призов – всё это про четвёртый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Завершаем наш жаркий сезон суперфиналом, который состоится 4 июля в 19:30 в баре Club Liberty.

Команды, которые будут бороться за звание победителя:

  • Major League, Suck It;
  • «Штаб»;
  • «Остались в запасе»;
  • «С детства за «Лестер»;
  • «Ещё по одной»;
  • «Джа, наши, я»;
  • «Бей Беги»;
  • «Мечты сбываются»;
  • «Габор Бабос»;
  • «Антифутбольный менеджер»;
  • Neverkusen;
  • «Ричмонд»;
  • «Клиника им. Эдена Азара»;
  • «Сухины дети»;
  • «Чётки Бердыева»;
  • «Прорыв Набабкина»;
  • 4-2-4;
  • Drunken Teds;
  • «Гарпастум»;
  • «Диванные эксперты».

Пока команды готовятся к суперфиналу, приглашаем вас проверить свои знания в телеграм-канале «Чемп.Квиз».

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