Тренерский штаб «Рубина» пополнил Бенджамин Дюрей

Тренерский штаб Рашида Рахимова в «Рубине» пополнил 43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей, сообщает пресс-служба клуба.

В 2019 году Дюрей работал ассистентом Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате». Бенджамин также трудился в немецких клубах «Галлешер» (клубная академия, затем ассистент главного тренера основной команды), «Нойштрелиц» (главный тренер), китайском клубе «Хэбэй» (клубная академия).

В сезоне-2022/2023 Дюрей работал ассистентом главного тренера немецкого клуба «Меппен».

«Рубин» в кампании-2022/2023 выиграл Первую лигу и вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя год после вылета из высшего российского дивизиона. В турнирной таблице казанцы набрали 69 очков и опередили «Балтику», также вышедшую в РПЛ, на два балла.