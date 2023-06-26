В «Динамо» подшутили над словами Лещука про уровень сервиса в аэропорту США
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Московское «Динамо» вернулось из отпуска, и футболисты клуба начали проходить медобследование. Пресс-служба клуба в своём телеграм-канале опубликовала фотографию с вратарём Игорем Лещуком, который держит в руках упаковку с бахилами. Это отсылка к истории голкипера из США, когда он признался, что его заставили снять обувь на досмотре в аэропорту, но не предоставили бахилы.
«Спонсор сегодняшнего утра — Игорь Лещук. Принёс бахилы для всей команды, благодаря чему динамовцев пустили на медосмотр», — сказано в сообщении.
27-летний Лещук в минувшем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 21 мяч и трижды сыграл «на ноль». Соглашение вратаря с московской командой рассчитано до лета 2025 года.
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